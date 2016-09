Ροκ καταιγισμός στο Άλσος Κηφισιάς

Ροκάδες όλων των ηλικιών βρέθηκαν την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Κηφισιάς για να απολαύσουν τους ΛUNATICS σε μία συναυλία που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Μενάνδρεια 2016»

Οι ΛUNATICS, tribute μπάντα των Pink Floyd, ταξίδεψε το μουσικόφιλο κοινό στο μαγικό κόσμο ενός από τα πλέον αγαπημένα ροκ σχήματα όλων των εποχών, πάντα πιστή στο ύφος και το στιλ του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος.

Ακούστηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους από τα άλμπουμ «The Dark Side of the Moon», «The Wall», «Wish you were here», «Meddle» κ.ά.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι…