Πόλεμος και Διπλωματία στη Μογγολική Στέπα

Της ΜΑΡΘΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου War and Diplomacy in the Mongolian Steppe, από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, του νεαρού συμπολίτη μας και ιστορικού συγγραφέα Αλέξανδρου Λ. Παπαγεωργίου.

Προ ημερών γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και δράττομαι της ευκαιρίας αυτής να αναφερθώ σ΄αυτό το βιβλίο του Αλέξανδρου Λ. Παπαγεωργίου, που παρά το νεαρό της ηλικίας του, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 1993, είναι το δεύτερο βιβλίο του και ήδη υπό εκτύπωση αναμένονται τρία ακόμη βιβλία του.

«Βόρειος Άπω Ανατολή, μια αχανής έκταση στην οποία κατοικούν αρχαίοι και σχετικώς άγνωστοι πολιτισμοί. Μια γεωγραφική περιοχή στην οποία ο Πόλεμος και η Διπλωματία ουδέποτε έπαψαν να διαμορφώνουν τις τύχες των εθνών της», αυτά μας ανέφερε περιγραμματικά ο συγγραφέας, σε μια συνομιλία που είχαμε όταν τον επισκεφθήκαμε στο σπίτι του στη Κηφισιά. Ο συγγραφέας ξεδιπλώνει το νήμα της ιστορικής πραγματικότητας της Μογγολίας των αρχών του 20ου αιώνα. Πολιτική, διπλωματία, ιντριγκα, μάχες, θυσίες και ήρωες αποτελούν μερικά από τα στοιχεία της παρούσας γεωστρατηγικής μελέτης. Τελειώνοντας τη συνομιλία μας με τον συγγραφέα, κατέληξε στα εξής: « Οι μεγαλεπήβολες βλέψεις της Τσαρικής Ρωσίας, η ύπουλη πολιτική αφανισμού των Μογγόλων από την Κινεζική Αυτοκρατορία, η άνοδος του Μαρξισμού, η κατάρρευση της αρχαίας τάξης πραγμάτων, ενέργειες Μογγόλων Πριγκίπων για εθνική παλιγγενεσία, Κινέζοι Πολέμαρχοι και Τάταροι λήσταρχοι, απαρτίζουν το μωσαϊκό αυτής της περιόδου και στο επίκεντρο όλων, ένας οραματιστής Χαγάνος και ένας Γερμανός Βαρώνος επικεφαλής ενός Σταυροφορικού Στρατεύματος».

Αυτά εν ολίγοις για το βιβλίο, τώρα ας γνωρίσουμε και τον Αλέξανδρο Λ.Παπαγεωργίου.

Eίμαι από χρόνια φίλη της οικογένειας Παπαγεωργίου και όποτε πήγαινα σπίτι τους, ο Αλέξανδρος ελάχιστα εμφανίζονταν, ήταν πάντα χωμένος στις τεράστιες βιβλιοθήκες του πατέρα του, πάντα διαβάζοντας ή γράφοντας, οπότε η εξέλιξή του ήταν αναμενόμενη. Οι συνεχείς προκρίσεις του σε σχολικούς διαγωνισμούς απετέλεσαν έναυσμα για παραχώρηση συνέντευξης στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου της ΕΡΤ για την εκπομπή της «Νοσταλγία» για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Αυτό έγινε όταν ήταν 15 ετών. Πριν τελειώσει το σχολείο εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ με τίτλο «Ιερά Συμμαχία» στο οποίο ανέλυε την Ιστορία της Πρώτης Σταυροφορίας, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον Ακαδημαϊκών κύκλων. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη από τους καθηγητές Ηλία Ηλιόπουλο και Σαράντο Καργάκο. Οι κριτικές που έλαβε, τον χαρακτήρισαν ως τον νεότερο Ιστοριογράφο.

Προ της εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο, του εζητήθη να παρουσιάσει το πόνημά του στην Ελληνική Κοινότητα της Γενεύης, όπου έτυχε μεγάλης και ενθουσιώδους υποδοχής. Σπούδασε στην Αγγλία στο University of Wales, Trinity Saint David College (Tο παλαιότερο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και το τρίτο παλαιότερο στην Αγγλία) από το οποίο απεφοίτησε το 2014 λαμβάνοντας Bachelor of Arts, Joint Honours Degree, in Ancient andMedieval History.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησης του εκεί, διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Φοιτητικής Αδελφότητας. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, άρθρα του δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, με θέματα πολιτικής – στρατιωτικής και διπλωματικής φύσεως. Θεωρήθηκε ο νεότερος αρθρογράφος της παλαιότερης Ελληνικής εφημερίδας. Το φθινόπωρο του 2016, σε τελετή απονομής βραβείων επί του Θωρηκτού Αβέρωφ, παρέλαβε τον Πρώτο έπαινο υπογεγραμμένο από τον Αρχηγό ΓΕΝ, για την Στρατιωτική του διατριβή αναφορικά με την Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Στον νεαρό συγγραφέα ευχόμαστε να συνεχιστεί η επιτυχής πορεία του βιβλίου του War and Diplomacy in the Mongolian Steppe και περιμένουμε την έκδοση και των άλλων τριών βιβλίων του.