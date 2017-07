Η Λένα Μερίκα επαναφέρει το εκρηκτικό της ντετεκτιβικό δίδυμο, τον Μίλτο και τη Θεοδώρα, σε ένα μυθιστόρημα για εφήβους που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέδρος με τον τίτλο «Respect βρε!».

Η συγγραφέας, που χρόνια κρατάει τη στήλη του Φρίξου στην «ΚΗΦΙΣΙΑ», αποδεικνύοντας ότι έχει το δικό της τρόπο να χειρίζεται σοβαρά ζητήματα της σύγχρονης ζωής, θίγει θέματα όπως η διαφορετικότητα, ο εκφοβισμός και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάντα με ύφος κοντά στη φωνή των εφήβων και το, γνωστό και αγαπημένο, ανάλαφρο χιούμορ της.

Ένα μυθιστόρημα που μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη παρέα, όχι μόνο των εφήβων, αλλά και των γονιών τους, στις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Ο τοίχος έχει τη δική του ιστορία,

γνωστή από παλιά και πονεμένη,

μα τούτο δω το γκράφιτι,

βρε Μίλτο, τι σημαίνει;

R for respect; Μωρ’, τι μας λες;

Ο νταής που θα τολμήσει να διεκδικήσει σεβασμό θα πρέπει να πασχίσει

απ’ του δαιμόνιου ντουέτου

τις δαγκάνες να επιζήσει.

Αμ’ δε! Στοιχειώδες, Γουότσον μου.

Don’t worry, δεν θ’ αργήσει και τούτο το μυστήριο ο Σέρλοκ Χολμς να λύσει.

R for remember εσύ; R for revenge εμείς. Regret, βρε!

Όχι, παίζουμε! Αν ο κάθε τραμπούκος νομίζει ότι με τα μυστήρια γκράφιτι και τις τρολιές του θα ελέγχει τη νεολαία, είναι βαθιά νυχτωμένος…